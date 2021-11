Corona: Inzidenzwert im Kreis Viersen steigt weiter auf  142,4

Kreis Viersen Der Kreis Viersen meldet, dass sich seit vergangenem Samstag 138 Personen mit dem Coronavirus infiziert haben. Damit gelten aktuell 583 Personen im Kreis Viersen als infiziert. Zudem befinden sich 138 Kontaktpersonen in Quarantäne

In Willich gelten derzeit 106 Personen als infiziert, in Kempen 70, in Tönisvorst 50 und in Grefrath 24. Den größten Anteil unter den Infizierten machen die Zehn- bis 29-Jährigen aus (35,5 Prozent).