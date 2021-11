Corona : 16 Patienten im Kreis Viersen im Krankenhaus

Am Dienstag wurden im Kreis Viersen 68 neue Corona-Fälle gemeldet (Symbolfoto). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden am Dienstag, 9. November, 68 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten 600 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 119 in Willich, 75 in Kempen, 58 in Tönisvorst und 24 in Grefrath.

151 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Je einen neuen Fall melden das Lise-Meitner-Gymnasium in Anrath und die Rupert-Neudeck-Gesamtschule in St. Tönis.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 142,4 auf 146,4. In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden derzeit 16 Corona-Patienten stationär behandelt, zwei von ihnen auf der Intensivstation.

(msc)