Auszeichnung : Handwerkskammer Düsseldorf ehrt Tönisvorster

Tönisvorst Jubiläen im Mehrfachpack: Auszeichnungen der Handwerkskammer Düsseldorf gab es während der Mitgliederversammlung der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Kreis Viersen. Obermeister Michael Smeets und Klaus Koralewski, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein, überreichten die Ehrenurkunden.

Über den Goldenen Meisterbrief freute sich Heinz-Willi Poppen (78) aus St. Tönis. Er hat vor 50 Jahren seine Meisterprüfung als Zentralheizungs- und Lüftungsbauer bestanden, zwei Jahre nach der Meisterprüfung zum Gas- und Wasserinstallateur. Sein Vater Heinrich hatte den Betrieb 1935 in St. Tönis gegründet. Im Jahr 1982 wandelte Heinz-Willi Poppen den Betrieb in eine GmbH um und verlagerte die Firma in neue Räume an der Marktstraße. Sie heißt seither Heinrich Poppen & Sohn Haustechnik GmbH. 1995 trat Heinz-Willis Sohn Guido (45) als frischgebackener Geselle ins Unternehmen ein, 2016 übernahm er den Betrieb. Das Unternehmen hat acht Mitarbeiter.