Mitgliederversammlung : Tönisvorster CDU setzt auf Umweltschutz

Tönisvorst Die Mitgliederversammlung nahm das Positionspapier bei drei Enthaltungen an.

Die Themen „Heimat“ und „Klima“ sind im Moment allgegenwärtig. Und auch der CDU-Stadtverband Tönisvorst setzt hier Schwerpunkte. Die Mitgliederversammlung mit 45 abstimmungsberechtigen Teilnehmern in Haus Vorst wurde erstmals geleitet von Dirk Louy (43), dem seit einem Jahr amtierenden neuen Vorsitzenden des CDU-Stadtverbandes. Ein Grußwort sprach Bürgermeister Thomas Goßen. Im Gepäck hatte Louy einen neuen Flyer, der zweisprachig ausgestaltet ist. In Hochdeutsch und „auf Platt“, das geradezu poetisch angehaucht klingt, wenn da etwa von „Tüenes-Voorsch öss osser Lank, oss Lüh, oss Liebe“ die Rede ist und das von Martin Dahmen fachkundig vorgetragen wurde.

Wichtiger noch war das umfangreiche Positionspapier „Klimaschutz und Bewahrung der Artenvielfalt“, das Louy den Mitgliedern zur Abstimmung vorstellte. Dirk Louy ist Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz in Düsseldorf. Als studierter Umweltwissenschaftler liege ihm das Thema Umweltschutz eh am Herzen, wie er im Gespräch erläuterte. In der Union sei dieses Thema bislang leider eher stiefmütterlich behandelt worden.