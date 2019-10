Ortsrundgang : Vorster Originale führten wieder durch die Ortsgeschichte

Vorst Auch der neuerliche historische Rundgang mit dem Vorster Heimatverein fand großen Anklang.

Bei Action Medeor berichtete Christa Bürgers in der Rolle einer der ersten Mitarbeiterinnen Margret Schmitz von der Entstehung des Medikamentenhilfswerks und der ersten Sammelaktion der Arzneimittel bei Ärzten. Beim Vorster Rathaus gab es einen Einblick in die Entstehung des historischen Gebäudes durch den Dorfpolizisten Franz Brand, gespielt von Jürgen Wiedtke. Der Weg führte weiter auf die Germanenstraße. Ein Germanenhäuptling, gespielt von Wolfgang Arretz, berichtete von Funden bei archäologischen Ausgrabungen in diesem Bereich, die wissenschaftlich belegen, dass die ersten Vörschter Germanen waren.

Von der Gerkeswiese aus, mit Blick ins Kehn, berichtete Bauer Götschkes (Wilfried Boms), dass in der Vorzeit dort eine Bockwindmühle stand. In jüngerer Vergangenheit war nicht weit das Gelände der Kilders Mühle, hier gab es einige Einblicke ins Leben der Müller und der Familie Kilders, die die Mühle kaufte und ausbaute. Am Friedhof erfuhren die Teilnehmer, dass die Familie Kils von Beginn an und mittlerweile in der fünften Generation den Friedhofsgärtner stellt. An der Ecke Neuhäuser Straße/Giesenstraße traf die Gruppe auf Marktfrau Ferfers Else, gespielt von Hildegard Heidenfels. „Ökologische und regionale Produkte waren hier schon immer gefragt“, weiß die Marktfrau.