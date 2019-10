Kehn : Kehner Grundschülern fehlt der Schulbus

Auf einen Schulbus würden Grundschulkinder in Kehn derzeit vergeblich warten. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Vorst Zehn Kinder aus der Vorster Honschaft Kehn besuchen derzeit die Vorster Grundschule am Amselweg. Sie habe allerdings keine Möglichkeit, selbstständig und sicher zur Schule zu kommen.

Eltern aus dem Gebiet Kehn haben im Schul- und Kulturausschuss den Antrag auf einen Schülerspezialverkehr gestellt, damit ihre Kinder sicher zur Grundschule kommen. Während es für die Kehner Jugendlichen, die eine der beiden weiterführenden Schulen in St. Tönis besuchen, Schulbusse gibt, haben die zehn Kehner Kinder, die zurzeit die Vorster Grundschule besuchen, keine Möglichkeit, sicher und selbstständig in die Schule zu gelangen.

Die Stadtverwaltung weist in ihrer Vorlage darauf hin, dass sie keine Beförderungspflicht habe, aber für die Kosten der Schülerbeförderung aufkommen müsse. Die kostengünstigste Möglichkeit sei die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, sprich: Die Kinder fahren mit dem Bus. Das aber hält die Stadtverwaltung für keine gute Lösung. „Die Kinder wohnen in unterschiedlichen Bereichen, die Bebauung besteht aus weit auseinanderliegenden Häusern und Einzelgehöften, die oft nur über unbefestigte und unbeleuchtete Wirtschaftswege erreichbar sind“, schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage. Da es sich um Grundschulkinder handele, könnte sich ein gesteigertes Risiko von Übergriffen ergeben, zumal keine rechtzeitige Hilfe durch Dritte gewährleistet wäre.