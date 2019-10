Buchherbst : Literaturtipps im Ratssaal

Info

In den Herbstferien gibt es wieder tolle, kostenlose Angebote für Zehn- bis 14-Jährige aus dem Kulturrucksack. Bei zwei der Workshops, die in der Bücherei stattfinden, sind noch Plätze frei: „Die Kunst der Buchstaben“ heißt es am Dienstag, 15. Oktober, 10 bis 13 Uhr. „It’s selfie time!“ lautet die Überschrift des Fotoworkshops am Mittwoch, 16. Oktober, 13 bis 16 Uhr. Anmeldungen werden in der Bücherei entgegengenommen.