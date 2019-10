Vorst : Stadt investiert 40.000 Euro in Rathaus

Stadt investiert 40.000 Euro in Rathaus

Das alte Rathaus an der St. Töniser Straße ist derzeit mit einem Bauzaun zur Straße hin abgesichert. Foto: Norbert Prümen

Vorst Seit einiger Zeit ist das Vorster Rathaus eingezäunt, und die Parkplätze vor dem Gebäude sind gesperrt. Notwendig ist das, weil Mörtel und Steine aus der Fassade des mehr als 100 Jahre alten Hauses bröckeln.

Das historische Vorster Rathaus an der St. Töniser Straße ist ein echter Hingucker. Das große, stattliche Backsteingebäude wurde 1911 gebaut und besticht durch eine ungewöhnlich schöne Architektur. Um den Zustand des Vorzeigehauses steht es allerdings nicht besonders gut. Wind und Wetter haben im Laufe der vielen Jahrzehnte an der Fassade genagt, Mörtelfüllungen und Steine sind abgebrochen. Auch der Dachfirst ist in Mitleidenschaft gezogen. Seit Wochen umgibt das Haus ein Bauzaun.