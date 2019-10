Veranstaltungsreihe in der evangelischen Kirche St. Tönis : Literatur und Musik als „GötterSpeise“

Veranstaltungsreihe in der evangelischen Kirche St. Tönis

St. Tönis Mit drei außergewöhnlichen Musikabenden und einer szenischen Lesung geht die Veranstaltungsreihe „GötterSpeise“ in der evangelischen Kirche St. Tönis in die nächste Runde. Mit dabei sind wieder bekannte Künstler.

Das hohe Niveau zu halten und die Erwartungen der Besucher zu erfüllen, mit diesem Vorsatz geht die Kulturreihe „GötterSpeise“, die im November 2017 gestartet ist und sich seitdem großer Beliebtheit erfreut, in die nächste Runde. „Ich freue mich immer wieder über diese gelungene Kooperation und die tolle Bereicherung des Kulturangebots in Tönisvorst“, sagt Daniela Büscher-Bruch, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde St. Tönis, mit Blick auf Dominique Huth vom Stadtkulturbund und Ulla Schneider von der Kulturagentur Schneider-Watzlawik aus Krefeld.

Das Krefelder Ehepaar Schneider-Watzlawik war es, das auf die stilvolle evangelische Kirche mit ihren 170 Plätzen an der Hülser Straße aufmerksam geworden ist und der Gemeinde angeboten hat, dort eine hochkarätige Kulturreihe zu etablieren. Daniela Büscher-Bruch war sofort begeistert von der Idee. „Unsere Kirche ist ein Ort der Begegnung, ein Ort, an dem Menschen zusammen kommen, da passt eine Kulturreihe ganz wunderbar rein“, sagt die Theologin, die sich den Namen „GötterSpeise“ für die vier Kulturabende im Jahr ausgedacht hat.

Karten gibt es beim Stadtkulturbund, Krefelder Straße 22 in St. Tönis, Ruf 02151 994295.

Preise Der Eintrittspreis für die Kulturabende in der evangelischen Kirche St. Tönis liegt je nach Veranstaltung bei 20 bis 25 Euro für Erwachsene. Jugendliche zahlen zwischen 14 und 21 Euro.

Die aktuelle Reihe startet am Freitag, 22. November, 20 Uhr, mit der szenischen Lesung „Ach, die Frauen“, für die die bekannten Fernsehschauspieler Leslie Malton und Felix von Manteuffel nach St. Tönis kommen. Sie lesen und spielen Geschichten, die der italienische Autor Alberto Moravia geschrieben hat. „Dabei geht es um Paare, wie sie sich finden und verlieren, miteinander leben und aneinander leiden“, sagt Ulla Schneider. Weiter geht es am Freitag, 6. Dezember, ebenfalls 20 Uhr, mit „Merry BriX-mas“. Die aus dem Krefelder Theater bekannte Mezzosopranistin Kerstin Brix kommt gemeinsam mit dem Pianisten Christian Zatryp in die Kirche, um klassische und modern interpretierte Weihnachtsstücke zu singen. „Dabei sind die Besucher ausdrücklich eingeladen mitzusingen“, sagt Ulla Schneider, die einen lebendigen und einzigartigen Abend verspricht.