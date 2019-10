Runde Geburtstag : Wilhelm Slavik wird 90 Jahre alt

Tönisberg ie zwei Töchter und der Sohn leben in der Nähe, inzwischen hat sich die Familie noch um zwei Enkel und seit kurzem um einen Urenkel vergrößert.

Am Sonntag kann der Tönisberger Wilhelm Slavik seinen 90. Geburtstag feiern. Er freut sich, dass es ihm gesundheitlich noch ziemlich gut geht. Und das obwohl er nicht nur durch eine Kriegsverletzung einen steifen Ellenbogen hat und 35 Jahre lang als Bergwerkselektriker gearbeitet hat. Zunächst war er in Duisburg tätig, nach der Schließung der dortigen Zeche wechselte er nach Niederberg. Das ermöglichte ihm auch, gemeinsam mit Frau Helga ein Eigenheim in Tönisberg zu bauen. Die zwei Töchter und der Sohn leben in der Nähe, inzwischen hat sich die Familie noch um zwei Enkel und seit kurzem um einen Urenkel vergrößert. Immer noch arbeitet er gerne im kleinen Garten, oft gemeinsam mit seiner Frau. Zwar ist sie nicht mehr so beweglich wie früher, aber ein bisschen geht noch. Und da die eine Tochter in ihrem Garten Hochbeete hat, kümmert sie sich dort um diese, während er den Kindern im Garten hilft. Auch hat er gerne mit seiner Frau im Sauerland oder im Schwarzwald Urlaub gemacht.