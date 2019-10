Aktion Stadtradeln : 300 Radfahrer fuhren insgesamt 44.000 Kilometer

Tönisvorst In diesem Jahr haben beim Stadtradeln in Tönisvorst nahezu 300 aktive Radler teilgenommen – rund 350 Radler waren angemeldet; im Vergleich zum Vorjahr fast eine Verdoppelung der Teilnehmerzahlen.

Stark engagiert waren vor allem die Tönisvorster Schulen. Auch die Vereine, Freundesgruppen und Nachbarschaften waren in diesem Jahr wieder sehr eifrig dabei. In Tönisvorst wurden in diesem Jahr 44.306 Kilometer erradelt und rund sechs Tonnen CO 2 vermieden. Insgesamt 23 Teams waren am Start. Auch im Jahr 2020 wird Stadtradeln wieder in Tönisvorst an den Start gehen. Sponsoren 2019 waren das Restaurant Ravvivi mit Pizza für die teilnehmenden Schulkinder, das Kulturcafé Papperlapapp mit einem Frühstücksgutschein für mehrere Personen, die Firma Fahrrad Nettelbeck mit Fahrradtasche, Fahrradtacho sowie einem Putzset und die Stadt Tönisvorst mit drei Fahrradtaschen mit dem Stadtradeln-Logo.