Jubiläumsfeier : Große Feier in Tönisvorst: 70 Jahre Junge Union

Bei der Feier (v.l.) : Chris Dors, Josef Joppen, Michael Landskron (Vorsitzender), Patrick Heerdmann (Geschäftsführer), Henriette Schloßmacher, Michael Rippers und Yannik Cormaux (2. Vorsitzender. Foto: Norbert Prümen

Tönisvorst Gründungsmitglied Henny Schlossmacher erinnert sich: Sie war damals die einzige Frau, die dabei war.

Themen, die junge Menschen interessieren, in die Politik zu bringen, das war von Anfang an das Ziel der Jungen Union, der Nachwuchsschmiede der CDU. 1947 gründete sich die Junge Union (JU) im Taunus, 1947 in St. Tönis. „Aber wir waren zu jung, das klappte nicht auf Anhieb“, erinnert sich Grünungsmitglied Henny Schloßmacher, heute 86 Jahre alt. So kam es 1952 zur Neugründung. Seitdem aber ist sie da, die Jugendorganisation der CDU.

Zum 70-jährigen Bestehen lud der aktuelle Vorstand um den Vorsitzenden Michael Landskron zu einem kleinen Fest ins „Haus des Sports“ ein. „Wir blicken zurück auf sieben Jahrzehnte, in denen die Junge Union maßgeblich an der Politik beteiligt war“, sagte Landkron. Die Wünsche und Forderungen der jungen Menschen in der Stadt seien von jeher der Leitgedanke der jungen Politik gewesen. Themen seien damals wie heute die Freizeitgestaltung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen gewesen, auch der Ausbau von Kita-Plätzen sei schon früh in den Fokus der JU gerückt.

Bei einem Blick in die Annalen hat der Vorsitzende festgestellt, dass 1984 schon der Ausbau und die Neugestaltung des Wilhelmsplatzes und „umweltverbessernde Maßnahmen“ Themen der JU waren. Zwei Schwerpunkte, über die auch heute wieder diskutiert wird. Als Henny Schloßmacher die JU 1947 mitgründete, ging es vor allem darum, die noch junge Demokratie zu stärken. „Mich hat ein Freund meines Vaters geprägt, der sich nach dem Krieg sehr für Frieden und Demokratie einsetzte“, erzählt die 86-Jährige.

Und so schloss sich die damals 16-Jährige als einzige Frau einer Gruppe junger Männer an, die für die CDU schwärmten und eine Jugendorganisation der Partei gründen wollten. Nach ihrer Zeit bei der JU war Henny Schloßmacher 20 Jahre lang CDU-Ratsfrau und gründete die Frauen-Union mit. Für ihren Einsatz ist die Tönisvorsterin bereits mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Von der Jungen Union kamen jetzt noch das JU-Verdienstkreuz in Gold und eine Urkunde hinzu.