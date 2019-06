Tönisvorst : Gesamtschüler bei Britta Oellers

Die Schüler der Rupert-Neudeck-Gesamtschule mit Britta Oellers (links) stehen vor dem Uecker-Gemälde „Interferenzen“ im Landtag. Foto: Landtagsbüro

TÖNISVORST/DÜSSELDORF (RP) „Volles Haus“ herrschte beim Besuch von Schülern der Rupert-Neudeck-Gesamtschule aus Tönisvorst bei Britta Oellers im Landtag in Düsseldorf. Nachdem die Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines Planspieles in die Rolle der Landtagsabgeordneten schlüpfen konnten und so lernten, wie ein Gesetz verabschiedet wird, gab es im Anschluss die Möglichkeit für ein Gespräch.

