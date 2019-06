St. Tönis : Werbering St. Tönis: Jetzt geht es an die Umsetzung der Ideen

In den Ratssaal hatte der Werbering zum Netzwerken eingeladen. In kleinen Gruppen wurde an Ideen gearbeitet. Foto: Norbert Prümen (nop)

St. Tönis. (RP) Als voller Erfolg wird die Netzwerkveranstaltung des Werbering St. Tönis gewertet, die am 24. Mai im Rathaus über die Bühne ging. Vereine, Organisationen und Institutionen waren untereinander zu einem Speed-Dating eingeladen.

Was die Zielgruppen angeht: Künftig will man den Fokus noch mehr auf den Nachwuchs setzen, unter anderem mit guter Jugendarbeit und mehr Kinderattraktionen. Eine Überlegung war auch, einen generationsübergreifenden Raum zu schaffen, so dass unterschiedliche Generationen besser miteinander ins Gespräch finden. Für ältere Menschen könnte auch die Pflasterung der Fußgängerzone verbessert werden, damit man sich dort auch mit Rollatoren problemlos fortbewegen kann.

In Sachen Umweltschutz soll geprüft werden, wie Müllvermeidung und Nachhaltigkeit, etwa durch ein Mehrwegsystem besser bei den Stadtfesten berücksichtigt werden können. Die Grünen bieten sich unter anderem als Ansprechpartner und Vermittler für die Umsetzung an. Aktive Unterstützung wird zugesagt: Der Bürgerbusverein würde seine Fahrtzeiten bei Veranstaltungen erweitern und die Pfadfinder bei Auf- und Abbau mithelfen. Musikalische Unterstützung bieten das Akkordeon-Orchester, die Prinzengarde und auch die evangelische Kirche an. Der Stadtkulturbund, die Handwerkerschaft und andere möchten für gemeinsame Veranstaltungen in Planung und Aufgaben eingebunden werden und boten unterstützende Hilfe an.