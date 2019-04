St. Tönis : Britta Oellers zu Gast bei fleur ami

St. Tönis Als Station ihrer diesjährigen Frühlingstour besuchte die heimische Landtagsabgeordnete Britta Oellers das Tönisvorster Unternehmen fleur ami. Bei einer Führung gab Inhaber Marco Hübecker einen Einblick in das Innenleben des Betriebs.

Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt ein spannendes Sortiment für die Einrichtung von Haus und Garten. Dabei umfasst die Produktpalette eine große Auswahl an Pflanzgefäßen und Vasen. „Die Affinität zu Blumen und Pflanzen habe ich quasi mit der Muttermilch mitbekommen. Schon 1901 war die Ur-Generation der Familie in Tönisvorst auf der Rosenstraße mit der Blumenzucht beschäftigt“, so Hübecker.

Die vor über 15 Jahren gegründete fleur ami GmbH ist seit 2017 nun wieder an den ursprünglichen Ort der Familie zurückgekehrt, weil der alte Standort in Willich zu klein geworden war. Auf einer Gesamtfläche von 20.000 qm wurde die neue Firmenzentrale dann in Tönisvorst gebaut, von der Händler in mittlerweile über 50 Ländern beliefert werden. Mehr als vier Millionen Euro wurden in Logistik und einen Showroom investiert.