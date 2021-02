Baldige Neueröffnung in St. Tönis : Nachfolger für Reformhaus Ferlings ist gefunden

St. Tönis Das Ehepaar Heift aus Aachen übernimmt das Traditionsunternehmen. Von Rosenmontag bis einschließlich Aschermittwoch, 15. bis 17. Februar, soll das Geschäft wegen Umbauarbeiten schließen.

Das Reformhaus Ferlings an der Gelderner Straße 3 in St. Tönis soll am Donnerstag, 18. Februar, unter neuer Leitung neueröffnet werden. Das Ehepaar Heift aus Aachen übernimmt das Traditionsunternehmen. Die bisherige Inhaberin Claudia Kothen, die das Reformhaus 46 Jahre lang führte, geht in den Ruhestand.