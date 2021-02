20 Standorte betroffen : Diese Douglas-Filialen schließen in NRW

Auf Nordrhein-Westfalen entfällt ein Drittel der Filialen, die der Parfümeriekonzern schließen will. Das Unternehmen reagiert damit auf den Trend zum Online-Geschäft und die Corona-Schließungen.

Beim Düsseldorfer Parfümeriekonzern Douglas werden 20 Niederlassungen in Nordrhein-Westfalen geschlossen. Dies wurde am Montag bekannt. Damit enttfällt allein ein Drittel der geplanten Schließungen auf das bevölkerungsreichste Bundesland. Zu den Filialen, die aufgegeben werden, gehören unter anderem vier in Köln (Ehrenstraße, Hohe Straße, Neusser Straße, Sülzburgstraße), drei in Düsseldorf (Nordstraße, Düsseldorf-Arcaden, Schadow-Arkaden), zwei in Essen (Kettwiger Straße, Altenessen) sowie je eine in Mönchengladbach (Stresemannstraße), Wuppertal (Einkaufszentrum City Arkaden), Aachen (Aquis Plaza) und Dortmund (Thier Galerie). Auch Standorte in Mülheim, Paderborn, Bielefeld, Lemgo, Witten, Schwerte und Menden fallen weg.