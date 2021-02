Goldhochzeit in St. Tönis : Ehepaar Giesen ist seit 50 Jahren verheiratet

Goldhochzeit in St. Tönis

St. Tönis Annegret und Rolf Giesen aus St. Tönis lieben die Karnevalszeit und reisen gerne durch Deutschland. Jetzt haben sie ihre Goldhochzeit begangen, die kirchliche Trauung rundet sich am 6. März zum 50. Mal.

Das Ehepaar Annegret und Rolf Giesen aus St. Tönis hat am 28. Januar seine Goldene Hochzeit begangen. An diesem Tag fand 50 Jahre zuvor die standesamtliche Trauung statt. Die kirchliche Trauung rundet sich am 6. März zum 50. Mal. Gefeiert wird, wenn es die Corona-Situation wieder zulässt, im Frühjahr oder Sommer mit Freunden, Wegbegleitern und der Familie.