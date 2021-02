Diebstahl in Vorst : Kripo bittet um Mithilfe bei Suche nach Wohnungseindringling

Symbolfoto Foto: dpa/Friso Gentsch

Vorst Ein bislang unbekannter Mann hat am Montag aus einer Wohnung an der Bruchstraße in Vorst ein Handy und eine Sonnenbrille gestohlen. Wie die Polizei berichtet, traf eine Bewohnerin den Fremden gegen 16.15 Uhr im Haus an und stellte ihn zur Rede.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Mann gab an, für arme Kinder Geldspenden sammeln zu wollen. Er entfernte sich zu Fuß in Richtung Süchtelner Straße. Später stellten die Bewohner den Diebstahl fest.

Vermutlich ist der Fremde unbemerkt durch eine nicht verschlossene Terrassentür ins Haus gelangt, informiert die Polizei. Er war etwa 1,70 Meter groß und hatte einen dunklen Teint. Er war dunkel gekleidet und trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz mit der Aufschrift „Nike“. Die Kriminalpolizei fragt: Ist der Mann auch andernorts aufgetreten? Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat Ost unter der Rufnummer 02162 377-0. Die Polizei appelliert: Lassen Sie auch wenn Sie zu Hause sind ungesicherte Türen und Fenster nie unbeobachtet.

(emy)