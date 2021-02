Inhaberwechsel in St. Tönis : Sohn übernimmt Elektro Schloßmacher

St. Tönis Bei Elektro Schloßmacher tritt die dritte Generation die Nachfolge an. Heinz und Anne Schrade übergeben das Familienunternehmen an ihren Sohn. Dabei steht eine Änderung ins Haus. Die Haushaltswaren werden das Angebot verlassen.

Noch sind im Schaufenster von Elektro Schloßmacher an der Hochstraße 55 in St. Tönis Haushaltsgeräte zu sehen, doch das wird sich in absehbarer Zeit ändern. „Wenn der Lockdown beendet ist und wir wieder normal öffnen dürfen, werden wir mit dem Ausverkauf beginnen“, sagt Anne Schrade. Das Ladenlokal mit den Haushaltswaren gibt die Familie Schrade nämlich auf. In Zukunft wird sie sich auf den Elektroinstallationsbetrieb und den Verkauf sowie die Reparatur der sogenannten Weißen Ware konzentrieren. Der Grund ist der Generationswechsel.