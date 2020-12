In St. Tönis : 16-Jährige auf Spielplatz ausgeraubt

Die Tat ereignete sich nach Angaben des Opfers auf dem Wilhelmplatz. (Archivbild) Foto: Heribert Brinkmann

St. Tönis Eine 16-Jährige ist am Dienstagabend, 8. Dezember, auf dem Spielplatz am Wilhelmplatz in St. Tönis beraubt worden. Wie die Kreispolizei Viersen am Tag darauf mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen 20 und 20.15 Uhr.

Die Jugendliche schilderte laut Polizeiangaben, dass drei Männer sie in Höhe des Spielplatzes in ein Gebüsch gezerrt hätten. Dort hätten die Unbekannten sie mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe ihrer Wertsachen erpresst. Die 16-Jährige habe daraufhin ihre Geldbörse mit Papieren und einigen Euro Bargeld, eine Halskette, eine Smart-Watch sowie ihre Schuhe und ihre Jacke herausgegeben.

Mit ihrer Beute seien die Männer geflüchtet. Sie können laut Polizeiangaben nur vage beschrieben werden: Alle drei trugen demnach einen Mundschutz, einer der Verdächtigen habe eine blonde Perücke getragen. Die Jacke des Mädchens fanden die Einsatzkräfte in der Nähe des Tatortes wieder.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen erbittet das Kriminalkommissariat Ost unter der Rufnummer 02162 377-0.

(emy)