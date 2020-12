Einrichtung in St. Tönis : Neubau der St.-Antonius-Kita wartet auf Kinder

Tönisvorst Zwei Millionen Euro hat das neue Gebäude gekostet. Jetzt ist es fertig, und die ersten Kinder ziehen ein. Rund 80 Mädchen und Jungen haben darin Platz.

In der vorigen Woche wurden Kisten im alten Haus ein- und im neuen Haus wieder ausgepackt. In dieser Woche erobern die ersten Kinder den Neubau der St.-Antonius-Kindertagestätte an der Corneliusstraße in St. Tönis. Gut ein Jahr ist seit dem ersten Spatenstich vergangen. Jetzt ist sie fertig, die topmoderne, lichtdurchflutete, viergruppige Kita, in der 82 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren Platz finden.