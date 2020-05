Moers : Exibitionist zeigt sich am Spielplatz

Moers Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend in Moers. Die Polizei spezifiziert den Zeitraum zwischen 18.30 und 19.30 Uhr. Ort der Tat war ein Spielplatz in Höhe der Einmündung Homberger Straße/Grüner Weg. Die Polizei bittet darum, dass sich weitere Zeugen bei ihr melden.

Mehrere Zeugen haben nach Angaben der Polizei am Dienstagabend zwischen 18.30 und 19.30 Uhr, an einem Spielplatz in Moers einen Unbekannten in schamverletzender Weise. Der Spielplatz befindet sich in Höhe der Einmündung Homberger Straße / Grüner Weg. Anschließend flüchtete der Mann mit einem Fahrrad über die Homberger Straße in Richtung Scherpenberg. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, die jedoch bislang erfolglos verlief. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 180 Zentimeter groß, 30 bis 40 Jahre alt, ungepflegtes Erscheinungsbild, er trug einen Vollbart, eine Army-Jacke, eine schwarze Hose und war mit einem schwarz/weißen Fahrrad mit weißer Tasche unterwegs. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Telefon 02841 171-0.