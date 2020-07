Mädchen in Bielefeld schwer verletzt : Hund greift Zehnjährige auf Spielplatz an

Hund greift Zehnjährige auf Spielplatz an

Mädchen in Bielefeld schwer verletzt

Rund um den Spielplatz in Bielefeld sucht die Polizei nach den Hundehaltern (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Bielefeld Ein Kampfhund hat in Bielefeld ein zehnjähriges Mädchen auf einem Klettergerüst angegriffen. Das Kind wurde schwer verletzt. Die Hundehalterin wird von der Polizei gesucht.

Ein zehn Jahre altes Mädchen ist in Bielefeld auf einem Spielplatz von einem nicht angeleinten Hund angefallen und schwer verletzt worden. Das Mädchen spielte der Polizei zufolge gegen 20.20 auf dem Spielplatz Brodhagen/Drögestraße auf einem Klettergerüst, als es von dem Hund angegriffen und zweimal ins Bein gebissen wurde. Zeugen sagten aus, bei dem Tier soll es sich um einen grauen Staffordshire Terrier gehandelt haben, teilte ein Polizeisprecher am Abend mit. Die Hunderasse wird als besonders gefährlich eingestuft. Das Kind kam in ein Krankenhaus.