Am Neutor : Unbekannter schlägt Dinslakener nieder

Eine leichte Berührung im Vorbeigehen genügte, da schlug ein Unbekannter mit der Faust zu.

Niedergeschlagen hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 14.20 Uhr und 14.30 Uhr einen 29 Jahre alten Fußgänger Am Neutor. Nach Polizeiangaben war der Dinslakener mit einem 22-Jährigen gegenüber des Kinos unterwegs. Beide liefen gemeinsam in Richtung Fußgängerzone, als es zu einer leichten Berührung des 29-Jährigen mit einem entgegenkommenden Unbekannten kam. Jener schlug dem 29-Jährigen unvermittelt so heftig die Faust ins Gesicht, dass der stürzte. Der Schläger flüchtete in Richtung Hans-Böckler-Straße. Der Dinslakener erlitt so starke Verletzungen, dass er einen Arzt aufsuchen musste.