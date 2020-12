Kostenpflichtiger Inhalt: Themenwoche Einkaufen und Gastronomie: Feinkostgeschäft Bacco : Ein kleines Stück Italien in St. Tönis

Gianni Trentin und Sohn Gianluca im Ladenlokal des „Bacco“ in St. Tönis. Foto: Norbert Prümen

Tönisvorst Seit drei Jahren betreibt Gianni Trentin das Weinlokal „Bacco“ in St. Tönis. Der Verkauf in seinem Feinkostgeschäft geht auch in Corona-Zeiten weiter, doch der persönliche Kontakt zu seinen Gästen fehle ihm, sagt Trentin.