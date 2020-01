Peter-Härtling-Schule : Zündelnde Jungen richten an Schule Schaden an

LANGENFELD Das hätte schlimm ausgehen können. Zündelnde Kinder haben nach Polizeiangaben am Mittwochabend Schaden an der Peter-Härtling-Grundschule an der Gieslenberger Straße angerichtet.

Gegen 18.10 Uhr beobachtete eine zufällig an der Schule vorbeigehende Frau, wie zwei Jungen mit Feuer hantierten und brennendes Papier in den Briefkastenschlitz am Haupteingang der Schule steckten. Als die Kinder die Spaziergängerin erblickten, rannten sie in Richtung Brunnenstraße davon. Die Frau alarmierte die Polizei.

Das Feuer soll von allein ausgegangen sein, den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 150 Euro. Beide Jungen sind etwa zehn oder elf Jahre alt. Einer trug eine schwarze Jacke mit Kapuze sowie eine schwarze Hose und war mit einem Fahrrad unterwegs, der andere Junge trug eine rote Jacke mit weißen Ärmeln, blaue Jeans und einen schwarzen Turnbeutel.