Ausnahme in Corona-Zeiten : Stadt genehmigt islamischen Gebetsruf

Wie an der Kasernenstraße bei der Türkisch-Islamischen Gemeinde kann an weiteren sechs Standorten in Solingen einmal wöchentlich der islamische Gebetsruf erklingen.

Solingen Der Gebetsruf erklingt ab Donnerstag, 16. April, nach 20.36 Uhr, ein Mal wöchentlich und solange die Kontaktsperre gilt.

Das hat die Stadt am Mittwoch mitgeteilt. Die Genehmigung, die auf Antrag der Gemeinden erfolgte, gilt für Moschee-Gemeinden an der Flurstraße (Selimiye-Moschee des Türkischen Nationalvereins), an der Querstraße (Ohligser Bildungs- und Kulturverein), an der Heukämpchenstraße (Ditib Wald), an der Florastraße (Islamisches Zentrum), Kasernenstraße (Türkisch-Islamische Gemeinde), an der Van-Meeren-Straße (Milli Görüs) und an der Konrad-Adenauer-Straße (Integrations- und Kulturverein).