Anklage wegen Brandstiftung : Mann soll an Haus des Sohnes gezündelt haben

Solingen / Wuppertal Ein 63-jähriger Solinger hatte sich vor dem Wuppertaler Amtsgericht wegen Brandstiftung und des Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz zu verantworten.

Zur ersten von zwei angeklagten Brandstiftungen am Haus seines Sohnes war es am 3. August 2019 gekommen. Da hatte der Angeklagte ein Garagenfenster angezündet. Zwei Wochen später hatte er das Feuerzeug nachts an die Fußmatte der Haustüre gehalten. Die hatte gebrannt, bis der Sohn, der mit Frau und Tochter im Haus wohnt, den Brand bemerkte. In beiden Fällen soll der Angeklagte Brandbeschleuniger benutzt haben. Er hatte gestanden – aber bestritten, in Tötungsabsicht gehandelt zu haben.