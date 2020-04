Öffentlicher Nahverkehr : Deutsche Bahn übernimmt S 1 bis zum Jahr 2031

Solingen Die Neuausschreibung war nötig geworden, nachdem dem privaten Anbieter Keolis der Zuschlag entzogen worden war.

Jetzt ist es sozusagen amtlich. Die Deutsche Bahn wird die S-Bahn 1 weitere zehn Jahr betreiben und bis zum Jahr 2031 die wichtige Strecke von Solingen über Düsseldorf bis ins Ruhrgebiet nach Dortmund betreiben. Denn wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, ist jetzt die Einspruchsfrist gegen die bereits getroffene Vergabe unter anderem durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) verstrichen.

„Mit der Entscheidung haben wir mit der S 1 eine der bedeutendsten S-Bahn-Linien in NRW zurückgewonnen“, sagte Frederik Ley, Vorsitzender der Regionalleitung von DB Regio NRW. Die Bahn hatte die S 1 lange betrieben, die Vergabe vor einigen Jahren jedoch an den privaten Betreiber Keolis verloren. Da dieser aber später nicht in der Lage war, die organisatorischen Voraussetzungen zu erfüllen, gab es 2019 eine Rolle rückwärts – und die Bahn fuhr die S 1 nach einer Notvergabe zunächst provisorisch weiter.