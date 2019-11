Kleine Kunstwerke : Wuppersteine reisen um die Welt

Solingen Der Trend, bemalte Steine auszulegen, hat auch Solingen erreicht: Dafür sorgt Miriam Gatawetzki-Köppchen.

Eine kleine Entdeckung am Strand brachte den Stein buchstäblich ins Rollen: Denn einen solchen fand Miriam Gatawetzki-Köppchen im Sommerurlaub in Zeeland. „Er war bunt bemalt“, erinnert sie sich. Zurück im Wohnwagen recherchierte sie die Hintergründe: Was hatte jemanden dazu veranlasst, das kleine Kunstwerk am Meer zurückzulassen? „Dabei stieß ich auf mehrere Gruppen, die die Steine bemalen und auslegen, damit ein anderer sie findet und an einen neuen Ort mitnimmt“, erklärt sie das Prinzip, das inzwischen weite Kreise zieht – und nun dank ihr auch das Bergische Land erreicht hat.