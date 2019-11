Neue Signalanlage in Solingen : „Lieferfrauenampel“ leuchtet am Grünewald

„Lieferfrauenampel“ leuchtet am Grünewald

Neue Signalanlage in Solingen

Mitte/Höhscheid Das Solinger Original sorgt seit Freitag dafür, dass Fußgänger sicher über die Grünewalder Straße kommen.

Sie ist eine echte Repräsentantin, ja eine Marke der Klingenstadt – und sorgt nun dafür, dass Fußgänger am S-Bahn-Haltepunkt Grünewald sicher über die Straße kommen.

Am Freitagnachmittag wurde die neue „Lieferfrauenampel“ an der Grünewalder Straße in Betrieb genommen. Im Beisein von Oberbürgermeister Tim Kurzbach (Foto / l.) wurde die Signalanlage mit der typischen Silhouette einer Solinger Lieferfrau angeschaltet – nur wenige Meter entfernt vom Zwillingswerk, das für eine weitere weltbekannte Solinger Marke steht.