Gesundheitswesen : Klinikum-Mitarbeiter ziehen bei Protestmarsch vor Rathaus

Solingen Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte zu der Demonstration aufgerufen. Angestellte fürchten Nachteile durch geplante Auslagerungen.

Rund 100 Beschäftigte des Städtischen Klinikums haben sich am Freitagnachmittag an einem Demozug vom Krankenhaus-Standort an der Gotenstraße in Gräfrath bis zum Rathaus in der Stadtmitte beteiligt, um so gegen die geplanten Auslagerungen von Abteilungen zu protestieren.