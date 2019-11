Kommunalpolitik in Solingen : Verena Wester tritt als AfD-Vorsitzende zurück

Kommunalpolitik in Solingen

Solingen Als Grund nennt die Rechtsanwältin Differenzen über die Außendarstellung der Partei.

Ein knappes Jahr vor den Kommunalwahlen im September 2020 muss sich die Solinger AfD auf die Suche nach einem beziehungsweise einer neuen Vorsitzenden begeben. Denn wie am Freitag bekannt wurde, ist die bisherige Parteichefin Dr. Verena Wester jetzt mit sofortiger Wirkung von ihrem Posten zurückgetreten.

Als Begründung für diesen Schritt nannte Wester Differenzen innerhalb der Partei über die Außendarstellung der AfD. So habe es hinsichtlich des in die Medien transportierten Bildes der AfD gravierende Meinungsverschiedenheiten gegeben. „Die Art und Weise, aber auch das sprachliche Niveau konnte ich nicht mehr länger mittragen“, sagte Wester auf Anfrage unserer Redaktion.

Gleichzeitig stellte die promovierte Juristin klar, sie ziehe sich lediglich aus der Leitungsfunktion bei der Solinger Partei zurück. „Selbstverständlich bleibe ich weiterhin als Mitglied in der AfD“, betonte Wester am Freitag.

Die 39-Jährige war im Sommer 2013 in die AfD eingetreten. Im Jahr 2018 wurde sie zur Vorsitzenden der Partei in der Klingenstadt gewählt. Im Mai dieses Jahres scheiterte die Rechtsanwältin mit dem Versuch, für die AfD ins EU-Parlament einzuziehen.

In ihre Amtszeit als Solinger AfD-Chefin waren immer wieder umstrittene Postings auf der Facebook-Seite der Partei gefallen. Dabei hatte sich Verena Wester mehrfach von diesen Äußerungen distanziert, ohne dass sich am Erscheinungsbild der AfD in der Klingenstadt etwas Grundlegendes geändert hätte.