Weltweit letzte erhaltene Anlage dieser Art : Die Burger Bus-Drehscheibe kreist weiter

Am 16. November auf den Tag genau vor zehn Jahren wurde der Burger Bahnhof eröffnet. Wegen der Sperrung in Unterburg kann die 683 zurzeit nicht bis dorthin fahren. Die Busse drehen derweil auf der alten Drehscheibe.

Die Burger hatten lange Jahre auf diesen Tag gewartet. Und nun war es endlich soweit. Am 16. November 2009 hielt zum ersten Mal ein Fahrzeug der Obus-Linie 683 an der neu gestalteten Endhaltestelle Burger Bahnhof am nördlichen Ortsausgang von Unterburg. Wobei der Umstand, dass der Öffentliche Personennahverkehr fortan ausgerechnet vor einem der größten Swingerclubs in ganz Deutschland enden würde, seinerzeit manchen Anwesenden doch zu einem leichten Schmunzeln verleitete, wie die Solinger Morgenpost später zu berichten wusste.

Auf den Tag genau zehn Jahre sind seitdem vergangen. Eine lange Zeit, die auch in Burg ihre Spuren hinterlassen hat. So brannte das eingangs erwähnte „Beverly“ im Jahr 2014 bis auf seine Grundmauern ab. Was wiederum zur Folge hat, dass Gäste, die dem Burger Bahnhof heute einen Besuch abstatten, lediglich noch auf die Ruinenfläche des alten Etablissements blicken, in dem früher vor allem an den Wochenenden ein reges Kommen und Gehen herrschte.

Info Die Herkunft des Namens Burger Bahnhof Historie Zwar hat es in Burg nie einen richtigen Bahnhof gegeben. Doch früher trafen sich am Nordrand von Unterburg eine Straßenbahn- und eine Kleinbahnlinie, so dass sich im Laufe der Zeit der Name „Burger Bahnhof“ ergab. Wartung Die Scheibe wird regelmäßig geölt und überholt. Zudem müssen Sträucher geschnitten werden.

Gleichwohl wird diese Tristesse nicht ewig währen. Für das Areal des einstigen Swingerclubs existieren mittlerweile Pläne, die Feuerwehr dort anzusiedeln. Und auch die durch die augenblickliche Vollsperrung der Eschbachstraße bedingte busverkehrstechnisch eher ruhige Phase am Burger Bahnhof neigt sich im nächsten Februar ihrem Ende entgegen. Denn dann wird die Sperrung aufgehoben, so dass die 683 – von Solingen kommend – im neuen Jahr wieder durch Unterburg fahren kann.

Bis es soweit ist, wird derweil eine andere Burger Attraktion sprichwörtlich ihre Kreise ziehen. Zuletzt wurde nämlich die alte Obus-Drehscheibe nahe der Wupperinsel, die seit der Eröffnung des Burger Bahnhofs nur noch von den historischen Obussen bei der „Rittertour“ genutzt wurde, – wenn man so will – auch wieder in den regulären Fahrplan aufgenommen.

Die Scheibe ist wegen der Sperrung in Unterburg wieder im regelmäßigen Betrieb. Foto: Guido Radtke

„Die Fahrzeuge der 683, die momentan wegen der Sperrung nicht bis zum Burger Bahnhof gelangen, drehen auf der Scheibe“, sagte in dieser Woche Silke Rampe, die sich als Sprecherin der Verkehrsbetrieben bei den Stadtwerken Solingen (SWS) parallel erleichtert darüber zeigte, dass die SWS noch immer auf die alte Technik zurückgreifen können.

Tatsächlich stammt die Obus-Drehscheibe aus dem Jahr 1959. Damals wurde der Straßenbahn-Betrieb nach Burg eingestellt und durch Obusse ersetzt. Was allerdings zunächst ein Problem mit sich brachte. Denn im Gegensatz zu den alten Straßenbahnen vermochten die Busse nicht einfach rückwärts zurückzufahren, so dass schließlich die Scheibe gebaut wurde, auf der die Busse seitdem gewendet werden können.

Die Busfahrerinnen und Busfahrer müssen an der Drehscheibe aussteigen, um diese per Hand in Bewegung zu setzen. Foto: Martin Oberpriller

Dabei wurde die Technik im Lauf der Jahre modernisiert. Die bislang letzte Generalüberholung erfolgte im Jahr 1985. Einige Dinge haben sich aber seit der Anfangszeit in den späten 1950er Jahren nicht verändert. So müssen die Fahrer bis heute ihren Bus auf der Scheibe positionieren, aussteigen, zu dem kleinen Häuschen im hinteren Bereich der Anlage gehen und die Drehscheibe selbst bedienen.

Das funktioniert per Knopfdruck. Die Faszination der alten Technik ist derweil erhalten geblieben. „Man gewöhnt sich schnell wieder daran, auf der Drehscheibe zu wenden“, sagte jetzt ein Fahrer, der bereits lange genug bei den SWS ist, um sich noch an die Zeit zu erinnern, als das Bedienen der Drehscheibe noch zur täglichen Arbeit gehörte.