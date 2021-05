Corona-Pandemie in Solingen : Öffnung der Außengastronomie in Aussicht

Solingen Bleiben die Inzidenzwerte weiter stabil unter 100, dann könnten ab Donnerstag kommender Woche erhebliche Lockerungen in Kraft treten. So könnte die Ausgangssperre fallen.

Der Inzidenzwert kennt in der Klingenstadt im Moment nur eine Richtung: Am Donnerstag sank die Sieben-Tage-Betrachtung auf 86,7. Tags zuvor hatte der Wert bei knapp 93 gelegen und damit erstmals wieder seit Wochen unter der 100er Marke. Hält dieser Trend an fünf Werktagen an – Sonn- und Feiertage zählen nicht mit –, dann wäre Dienstag kommender Woche Stichtag. Am übernächsten Tag, so sieht es der Gesetzgeber vor, würden Lockerungen in Kraft treten. Konkret heißt das: Am Donnerstag, 27. Mai, wird unter anderem die Ausgangssperre aufgehoben. „Wir wollen so schnell wie möglich die Freiheitsrechte wieder ermöglichen“, sagte Oberbürgermeister Tim Kurzbach am Donnerstag bei der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz.