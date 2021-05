Berufung von Solinger scheitert : Nicht um Sozialstunden gekümmert

Solingen/Wuppertal Ein Solinger war wegen einer Trunkenheitsfahrt vom Berufungsrichter zu 100 Sozialstunden verpflichtet worden. Inmitten von Corona hatte der 27-Jährige die Auflagen nicht erfüllt. Nun muss er 600 Euro bezahlen.

Der junge Mann jedenfalls war vom Amtsgericht wegen Alkohol am Steuer zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt worden. Eine Trunkenheitsfahrt mit Freunden in einer Sommernacht 2017 hatte krachend am Laternenfahl geendet. Dazu war der BMW noch auf einen am Straßenrand geparkten Wagen geprallt. Der durch den Knall aufgeschreckte Besitzer hatte als Zeuge ausgesagt, sein Auto sei nur noch ein „Schrotthaufen“ gewesen.