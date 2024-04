Zäsur in Solingen Diakonie gibt Ganztag an Grundschule Kreuzweg auf

Demnach wird die Kündigung Ende Juli dieses Jahres wirksam. Die beiden anderen Ganztagsbetriebe der Diakonie an Solinger Schulen sind von der Entscheidung nicht betroffen. Der Betrieb an der Grundschule Kreuzweg wird aufgegeben, weil er der umfangreichste und teuerste ist. Betroffen sind 137 Kinder, die an den beiden Standorten der Schule in sechs Gruppen betreut wurden. Darüber hinaus 17 Mitarbeiter der Diakonie, von denen sieben aufgrund ihrer unbefristeten Verträge in den OGS-Betrieben der Diakonie an der Erika-Rothstein-Schule und der Grundschule Erholungstraße wechseln können. Die befristeten Verträge der übrigen zehn Beschäftigten werden wohl nicht verlängert, die Diakonie will den Betroffenen gleichwohl zur Seite stehen.