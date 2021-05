Solinger bittet um Bewährung : Angeklagter änderte Lebenswandel

Solingen Der Alkoholiker bat nach kaltem Entzug und Therapie vor Gericht um Bewährung. Er war nach drei tätlichen Angriffen zu Haftstrafen veruteilt worden, änderte aber seinen Lebenswandel nach einem Unall komplett.

Nein, der Berufungskläger, ein 51-jähriger gelernter Straßenbauer aus Solingen fällt allein von seiner Erscheinung her nicht in die Kategorie „Chorknabe“. Eher „Schattenspender“, wie es die Richterin positiv umschrieb. Aber Körperstärke ist nicht immer von Vorteil. Gleich drei Vorfälle hatten in den letzten drei Jahren zu Haft-Urteilen geführt, teilweise auf Bewährung: Eine Ohrfeige gegen seine Freundin, die ein Kleinkind auf dem Arm trug, Widerstand gegen Polizisten nach Rauswurf aus einer Solinger Kneipe und noch einmal Beleidigungen von Beamten auf der Polizeiwache.