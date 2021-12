Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 22. Dezember 2021) : Zwei weitere Todesfälle nach Covid-19-Infektionen

In den vergangenen acht Tagen sind in Mönchengladbach zehn Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Mönchengladbach Seit Pandemiebeginn sind 270 Mönchengladbacher im Zusammenhang mit Corona gestorben. Die Zahl der seither bestätigten Fälle steigt auf über 19.000. Die wichtigsten Daten im Überblick.

Zwei Mönchengladbacher sind an oder mit Corona gestorben. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 22. Dezember. Beide Patienten (Jahrgang 1934 und 1954) waren männlich und verstarben im Krankenhaus. Die Stadt informiert nicht, ob Vorerkrankungen bekannt waren. In den vergangenen acht Tagen meldete die Stadt insgesamt zehn Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind 270 Mönchengladbacher im Zusammenhang mit Corona gestorben.