Solingen: Fördertopf für schöne Fassaden gut gefüllt

Solingen Hauseigentümer in der Solinger Innenstadt können weiter vom Hof- und Fassadenprogramm profitieren. Wer seiner Immobilie einen neuen Anstrich verpasst, kann bis zu 40 Prozent Zuschuss einstreichen.

Der neue Anstrich lässt die Häuserzeile Entenpfuhl 1-3 im neuen Glanz erscheinen. Die frische Farbe an der Immobilie, in der auch das „Café Q“ seine Gäste bewirtet, wurde auch über Fördergelder des Hof- und Fassadenprogramms aufgetragen. „Wir haben 40 Prozent Förderung bekommen“, freuen sich die Eigentümerinnen Nina Joerß und Sabine Vana-Limbach, „wir haben aber auch im Inneren des Hauses investiert“. Joerß und Vana-Limbach hatten vom Hof- und Fassadenprogramm gehört und sich beim Innenstadtmanagement an der Hauptstraße informiert. Das Programm sei für sie zusätzliche Motivation gewesen, in die Immobilie zu investieren. „Die Erstberatung durch einen Architekten ist kostenfrei“, sagt Stadtentwickler Markus Lütke Lordemann und ergänzt: „Es gibt bis zu 40 Prozent Zuschüsse, maximal 24 Euro pro Quadratmeter Fläche.“