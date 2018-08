Echt.Scharf.Solingen 2018: Drei Tage Party in der City

Drei Tage Party in der Innenstadt

Die große Bühne mit einer Fläche von rund 80 Quadratmetern nimmt Konturen an. Drei Kilometer Kabel wurden verlegt, damit das Publikum gut unterhalten wird. Foto: Guido Radtke

Solingen Am Freitag startet die Großveranstaltung auf dem Neumarkt. Auf dem Fronhof findet parallel das Winzerfest statt.

Der Aufbau ist im vollen Gang. Zehn Mitarbeiter hat Johannes Brüls, Chef der Beschallungsfirma Latteyer/HK Solingen, mit auf den Neumarkt gebracht, damit die große Bühne für die Sommerparty Echt.Scharf.Solingen nach und nach Gestalt annimmt. Stahlträger werden aufgebaut, gut drei Kilometer Kabel verlegt, 40 Mikrofone wurden bereit gelegt auf der gut 80 Quadratmetern großen Bühnenfläche. „Bis Donnerstagnachmittag steht die Bühne“, sagt Brüls über das dann gut sieben Meter hohe Bauwerk. Für den Unternehmer ist der Aufbau der Bühne für die Sommerparty von der Größe her – Beschallungsleistung 25.000 Watt, Lichtleistung 40.000 Watt, Material zwölf Tonnen – „im oberen Mittelfeld“.

„Wir betreuen im Jahr etwa 1000 Veranstaltungen – kleine wie große“, sagt Brüls, der mit seinem Team seit Jahren die Veranstaltungsbühne am Neumarkt stellt. Nun auch zur zwölften Auflage von „Echt-Scharf.Solingen“. Zum elften Mal wird sie vom Initiativkreis Solingen veranstaltet. „Die erste Sommerparty fand 2007 unter der Regie der Stadt im Rahmen von ,Ab in die Mitte’ statt“, sagen Philipp Müller und Sabina Vermeegen vom Initiativkreis.

An allen drei Veranstaltungstagen findet zudem das Winzerfest auf dem Fronhof statt. Eröffnet wird das Winzerfest am Freitag, 10. August, 16 Uhr. Anwesend ist hier auch die Weinprinzessin von der Nahe, Christin Schott.

Der Verein hat erneut keine Mühen und vor allem Kosten gescheut, um ein ansprechendes Programm bei freiem Eintritt für die Besucher auf die Beine zu stellen beziehungsweise auf die Bühne zu bringen. „Wir kommen mittlerweile auf fast 100.000 Euro“ betont Sabina Vermeegen. „Dabei entfallen rund 75.000 Euro auf die Organisation, 25.000 Euro gehen an die Bands“, ergänzt Philipp Müller. Sicherheit, Equipment, GEMA-Gebühren, Abfallbeseitigung, Strom, Wasser und unter anderem auch Absperrpoller haben ihren Preis, erklärt Johannes Brüls. Und Sabina Vermeegen betont: „Wir sind in allen Segmenten hochprofessionell.“

Das, und die Sommerparty überhaupt, gelingt auch durch eine Reihe von Sponsoren, die für die immensen Kosten aufkommen. Um Geld in die Kasse zu bekommen, werden auch Sommerparty-T-Shirts 2018 zum Preis von 15 Euro verkauft. Der Erlös fließt wie gewohnt ins Programm und nicht in die Taschen der ehrenamtlich arbeitenden Veranstalter des Initiativkreises, betont Philipp Müller. Er erwartet „mehrere tausend Party-Gäste zum dreitägigen Spektakel in der City.