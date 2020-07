Baugenossenschaft : Eigenheim eG will vier Prozent Dividende zahlen

Solingen Gemeinnützige Baugenossenschaft Eigenheim eG bewirtschaftet 44 Häuser mit 269 Wohnungen. Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von rund 137.000 Euro erwirtschaftet.

(uwv) Einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 137.000 Euro erwirtschaftete die gemeinnützige Baugenossenschaft Eigenheim eG im Geschäftsjahr 2019. Die Genossenschaft bewirtschaftet insgesamt 44 Häuser mit 269 Wohnungen. An der Friedenstraße 122b in Aufderhöhe entstanden bis März dieses Jahres 17 neue Wohnungen. Die Baukosten liegen nach Angaben der Genossenschaft bei rund vier Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2019 sind hier Kosten von fast 2,1 Millionen Euro angefallen, heißt es im Geschäftsbericht der Eigenheim eG.

Aber nicht nur für den Neubau von Wohnungen, sondern auch für die Modernisierung und Instandsetzung von Wohnungen hat die ­Eigenheim eG im vergangenen Jahr Geld ausgegeben. So wurden in den Bestand knapp über 2,5 Millionen Euro investiert. Dazu gehört unter anderem die energetische Sanierung der Häuser Dunkelnberger Straße 3 und 5. Rund 80.000 Euro wurden hier 2019 in die beiden Häuser gesteckt. Keller wurden gedämmt, Fundamente für Balkone errichtet. Im laufenden Jahr sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen werden. Dazu zählen eine neue Zentralheizung, neue Fenster, das Dach wird ebenso gedämmt wie die Fassade. Und es werden Balkone errichtet. Die geplanten Kosten für diese Maßnahme liegen bei rund 800.000 Euro.

Die Nachfrage nach Wohnraum, insbesondere nach energetisch sanierten Objekten, ist bei der Eigenheim eG gestiegen. Insofern gibt es kaum Klagen über Wohnungsleerstand, wenn, dann meistens nur kurzfristig. Zumal alle frei werdenden Wohnungen vor einer Neuvermietung zunächst modernisiert werden. Vor allen Dingen diejenigen Wohnungen, deren Ausstattung nicht mehr den heutigen Erfordernissen entspricht.

Bei einer Bilanzsumme von rund 15,5 Millionen Euro weist die Genossenschaft einen Gewinn von knapp 17.900 Euro aus. Das entspricht einer höchstmöglichen Dividende von vier Prozent.