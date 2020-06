Trotz Corona-Lockerungen : Keine Erholung bei Solinger Fest-Veranstaltern

Solingen Auch die Lockerungen der Corona-Schutzbestimmungen sorgen bei den professionellen Organisatoren größerer Feiern nicht für volle Auftragsbücher. Auch das gastronomische Tagesgeschäft leidet noch unter der Pandemie.

Das Ende der Villa Media in Wuppertal als Folge der Corona-Krise sorgte schon in der vergangenen Woche für Schlagzeilen – und ist nur ein Beispiel für die prekäre Situation von Veranstaltern größerer Feiern. Zwar sind in Nordrhein-Westfalen seit dem 15. Juni offiziell auch wieder private Feste „aus herausragendem Anlass“, wie es in der Pressemitteilung heißt, also Hochzeiten, Tauf-, Geburtstags- und Abschlussfeiern, mit einer Teilnehmerzahl von bis zu 50 Personen erlaubt. Für neuen Aufschwung sorgt das aber in der Branche nicht: Für derartige Ereignisse habe er aktuell so gut wie keine Reservierungen, berichtet zum Beispiel der Ohligser Gastronom André Hitzegrad. Und das beziehe sich sowohl auf die eigenen Räume an der Grünstraße als auch auf die ansonsten gerade bei Hochzeitspaaren beliebte Wasserburg „Haus Graven“ in Wiescheid. „Die Leute haben eben einfach noch Angst“, sagt Hitzegrad. Diese Erfahrung machen auch viele seiner Kollegen: „Selbst wenn ein Gastgeber 50 Menschen einlädt, kommen am Ende nur 25, weil die anderen sich Sorgen machen“, bringt Thorsten Steinhaus die Situation auf den Punkt. Alle größeren Veranstaltungen bis September seien storniert, und im Moment gebe es auch keine Anfragen, sagt der Gastronom, der in seinem Restaurant am Alten Bahnhof gleich mehrere Säle für geschlossene Gesellschaften anbieten kann. Diese machten bei ihm 80 Prozent des Geschäfts aus, betont er.