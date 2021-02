Bergische Industrie- und Handelskammer : IHK wählt eine neue Vollversammlung

Solingen / Remscheid 153 Frauen und Männer bewerben sich für die 80 Sitze der Vollversammlung der Bergischen Industrie- und Handelskammer – dem „Parlament der Wirtschaft“. Gewählt wird vom 8. Februar bis zum 5. März.

Der bisherige Präsident Thomas Meyer tritt nicht mehr zu den Wahlen für die Vollversammlung an. Meyer lebt mit seiner Familie in Solingen. Der 65-Jährige leitet seit 1993 die TKM Gruppe in Remscheid, ein 100-prozentiges Familienunternehmen mit rund 850 Mitarbeitern. Bereits vor einem Jahr hatte Meyer diesen überraschenden Schritt angekündigt und seinen Entschluss mit Nachfolge-Problemen in seinem Unternehmen begründet.