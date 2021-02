Ralf Engel vom Handelsverband kommentiert den Innenstadt-Gipfel : "Rezepte von heute sind morgen von gestern"

Tristesse in der Solinger Innenstadt: Der Einzelhandel hat sich im Bereich rund um die Hauptstraße weitestgehend zurückgezogen. Foto: Guido Radtke

SOLINGEN Werden die Einbußen durch die Corona-Pandemie noch mehr Einzelhändler ihre Existenz kosten und die Innenstädte weiter veröden lassen?

Von Fred Lothar Melchior

Es gibt da noch diese Bilder im Kopf: Erinnerungen an eine dicht mit funktionierenden Läden bestückte Fußgängerzone – vom Angebot hochwertiger Herrenbekleidung und exklusiver Pelzmäntel am unteren Ende der Einkaufsstraße bis zum Rundum-Sortiment der Kaufhof-Filiale am oberen. Erinnerungen an drei Elektronikmärkte auf engstem Raum am Mühlenplatz, an kleine inhabergeführte Läden und Niederlassungen großer Ketten. Und heute? Ein Bild des Jammers.

Ein Bild, das typisch ist für viele Innenstädte in NRW. Deshalb lud Bau- und Heimatministerin Ina Scharrenbach letzte Woche zu einer virtuellen Konferenz ein. Die Angst dahinter: Die Einbußen durch die Pandemie werden noch mehr Händler ihre Existenz kosten und die Innenstädte weiter veröden lassen. „Die Leerstände, die wir jetzt schon haben, hängen nicht mit Corona und nicht ausschließlich mit dem Online-Handel zusammen“, kommentiert Ralf Engel. Der fürs Bergische Land zuständige Geschäftsführer des Handelsverbands NRW – Rheinland sieht das Problem im Aufkommen der Discounter und Drogeriefachmärkte. Sie führen inzwischen fast alles.

Info Sofortprogramm des Landes Hilfe Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes stellt 70 Millionen Euro in einem „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“ zur Verfügung – als Reaktion auf leerstehende Geschäfte und geschlossene Restaurants. Geld erhalten die Kommunen unter anderem für Anmietungen von Ladenlokalen (maximal zwei Jahre) und den Zwischenerwerb von bestimmten Immobilien (drei Jahre).

Wie gegensteuern? Engel hält wenig von „Schnellschüssen“ wie mehr oder weniger Autoverkehr in der City, mehr verkaufsoffenen Sonntagen (solange es keine entsprechende Änderung des Grundgesetzes gibt) und einer Steuer auf den Onlinehandel. „Das sind alles Dinge, die auch in der Vergangenheit schon nicht funktioniert haben.“ Wer den „Zukunftsraum Innenstadt“ wolle, müsse zuerst mit den Händlern und Gastronomen sprechen – und sich vom Überangebot an Einzelhandelsflächen verabschieden. „Das sind Fehlentwicklungen, die sich vielleicht jetzt bereinigen.“

Ralf Engel erinnert an die ersten Planungen für das Olbo-Gelände in Ohligs: „Irgendeiner sagt dann ,Einzelhandel‘, und schon hat der Investor die Dollarzeichen im Auge. Wir müssen auch die Planer sensibilisieren: Ist die Ansiedlung von Einzelhandel noch sinnvoll?“ Die Auswirkungen etwa des Allee-Centers in Remscheid und der Clemens-Galerien in Solingen auf die angrenzenden Fußgängerzonen wurden falsch eingeschätzt: „Das sind planerische Fehlvorstellungen gewesen.“

Um weitere zu vermeiden, wendet sich der Rechtsanwalt gegen „Rezepte von heute: Morgen und übermorgen sind es Rezepte von gestern.“ Engel nennt als Beispiel die Diskussion um den Autoverkehr in der Innenstadt: „Beide Extreme – Autos rein oder Autos raus – sind falsch. Die Mobilität wird sich verändern; darauf muss man ehrlicherweise schon heute hinweisen.“ Der Geschäftsführer hat die junge Generation im Blick und erinnert in puncto Lieferverkehre an seinen Vorschlag, Pakete per Stadtwerke-Bus transportieren zu lassen.

Im bergischen Städtedreieck schreite Solingen mit seinem Innenstadtkonzept fürs Jahr 2030 „vorweg“. „Es muss eine gemischte Nutzung her“, fordert Engel die Umnutzung von Ladenflächen in Wohnraum. Was beim Gewerbe machbar sei, werde die gläserne Werkstatt als „kleines Biotop“ zeigen: „Darauf setze ich große Hoffnungen.“ „Alle Städte ringen um Gewerbeflächen“, weiß der 63-Jährige. Im Zeitalter von Industrie 4.0 reichten manchen Unternehmen aber schon Büros und ein Platz für 3D-Drucker. Also warum diese Betriebe nicht in Innenstädten ansiedeln? Vermieter müssten aber Abstriche machen. 70 oder 80 Euro pro Quadratmeter, wie sie von manchen Händlern gezahlt wurden und werden, seien nicht mehr möglich. Trotzdem gelinge es in der Klingenstadt, die Hauseigentümer mit ins Boot zu holen. Für diejenigen, die kein Interesse zeigten und ihre Immobilie leer stehen ließen, müssten „Anreize“ geschaffen werden: etwa eine Besteuerung nach der Höhe erzielbarer fiktiver Mieteinnahmen. Auch das Erbbaurecht sieht der Rechtsanwalt als mögliches Instrument, wieder Leben in die City zu bekommen – ebenso wie den befristeten Ankauf von Immobilien durch die Kommunen, wie er in Solingen und Remscheid vorgesehen ist.

Den Händlern schreibt Ralf Engel ins Stammbuch, dass sie sich „mehr um ihren Berufsstand kümmern und ihn verteidigen müssen. Der Handelsverband stellt alle möglichen Pferde zur Verfügung, aber reiten müssen die Händler selber.“ Allerdings müssten sich auch die Inhaber von Industrie- und Handwerksbetrieben stärker engagieren.

Wir wollen alle verführt und emotional berührt werden“, unterstreicht der Experte. „Da muss der Handel mehr tun.“ Auch wenn der Händler seine Angebote ins Internet stelle, müsse es immer ein „Offline-Geschäft“ geben, müssten die Kunden zum Kommen animiert werden. „Dafür muss man auch in seine Mitarbeiter investieren.“