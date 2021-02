Prozess in Wuppertal : Sohn verbrüht - Gericht weist Mutter in Psychiatrie ein

Solingen/Wuppertal Schwere Verbrühungen und die Intensivstation eines Krankenhauses für Schwerstverbrannte – das musste ein heute 20-Jähriger erdulden, dem die Mutter während er noch schlief, kochendes Wasser über den Kopf geschüttet hatte.

25 Prozent seiner Haut wurden großflächig verbrannt. Das Landgericht in Wuppertal versuchte nun, Grund und Anlass für die Tat herauszubekommen, denn dass es kein Haushaltsunfall war, war klar.

Bereits seit 20 Jahren, nach der Geburt des zweiten Sohnes, war die Täterin in einer psychoaffektiven Psychose gefangen. Mit starker Medikamention und mehreren Aufenthalten in Kliniken versuchten Ärzte, die aggressiven Auswirkungen in den Griff zu bekommen. War der Auslöser für die Tat nun ein schwelender Ehestreit, galt das heiße Wasser ihrem Ehemann und nur ersatzweise dem Sohn, der durch zu spätes Nachhausekommen ebenfalls Ärger bei ihr ausgelöst hatte? Das konnte nicht mit der Angeklagten geklärt werden, bereits zu Beginn des Prozesses war die Täterin, vorgeführt in Handschellen aus der Klinik Bedburg-Hau, wegen ihres aggressiven Auftretens vom Prozess ausgeschlossen worden.

Und auch die Familie hielt sich vermeintlich schützend vor Gericht zurück und verweigerte fast ausnahmslos jede Aussage. Genauso verweigerte die Angeklagte den behandelnden Ärzten Befreiungen von der ärztlichen Schweigepflicht. In einem waren sich aber Prozessbeteiligte mit der Familie einig – die Schuldfähigkeit der Mutter sei nicht gegeben.

Auch der Gutachter Dr. Michael Willmann, der mehrere Stunden in die Lebensgeschichte und die verworrene Gedankenwelt der Täterin eingetaucht war, bestätigte das. Sie sei nicht in ihrer eigenen Person zuhause. Schuldbewusstsein fehle ihr, an die Tat habe sie keine Erinnerung. Realitätssinn und Steuerungsfähigkeit seien massiv eingeschränkt, sie behauptet, sie sei „gesund, genau wie ihr Sohn“. Sie fühle sich bedroht, höre auch Stimmen.

Ob in Zukunft solche Ausfälle ausgeschlossen wären? Das sah das Gutachten kritisch. Ihre Verteidiger dagegen sahen eine Frau, die, behütet durch die Familie, ein halbwegs normales Leben führen könne. Regelmäßige Medikamenteneinahme und freiwillige Selbsteinweisungen in ein Landeskrankenhaus hätten das vorher bewiesen. Die derzeit aggressive Haltung sei durch die monatelange Isolation in der Anstalt in Bedburg Hau begründet.