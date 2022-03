Projekt in Neuss : IHK unterstützt Bewerbung für Landesgartenschau

Neuss In einem Brief an die NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser unterstützt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein die Bewerbung der Stadt Neuss für die Landesgartenschau 2026.

Ausrichtung in 2026 : So will Neuss die Landesgartenschau-Kommission überzeugen

Die Neusser Bewerbung zeichne sich unter anderem dadurch aus, dass sie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Nahrungsmittel- und Hafenwirtschaft vereine, heißt es in dem Brief. Mit ihrem Konzept schaffe die Stadt Neuss darüber hinaus eine ideale Grundlage dafür, das Thema Nahrungsmittelproduktion der Bevölkerung näher zu bringen und gleichzeitig das Innovationspotenzial der Neusser Wirtschaft zu präsentieren. „Das Kerngelände der Landesgartenschau liegt in unmittelbarer Nähe zum Hafen, in dem Betriebe der Nahrungsmittelindustrie beheimatet sind“, schreibt Steinmetz. Auf dem Wendersplatz entstehe ab 2025 ein Bildungs- und Innovationscampus. Am Rhein sei die Einrichtung einer Kulturlandschaft „Nahrungsmittelproduktion“ geplant. Im weiteren Verlauf des Rundwegs werde das Bodendenkmal des Rheinhafens der Römer am Nordkanal in das Motto der Landesgartenschau eingebunden.