Einsatz in Solingen : Feuerwehr rettet Tiere aus brennendem Stall

Einsatz in Solingen

Auf dem Bauernhof „Burg Hohenscheid“ ist in der Nacht zu Montag ein Brand ausgebrochen. Alpakas, Ponys und Schweine wurde gerade noch rechtzeitig gerettet. Eine Scheune brannte nieder.

Der Alarm ging gegen 3 Uhr ein. Als die ersten Einsatzkräfte in Hohenscheid eintrafen, stand die Scheune bereits in Flammen. Die meisten Tiere konnten sich selbst befreien und in Sicherheit bringen, alle anderen wurden aus den Stallungen auf das freie Feld geführt. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf die Burganlage und ein Spritlager für landwirtschaftliche Maschinen.