Stadt lässt Virus-Genom untersuchen : Knapp 15 Prozent der Tests in Solingen weisen Corona-Mutation auf

Solingen Die Stadt Solingen lässt seit kurzem positive Corona-Tests auf die erstmals in Großbritannien aufgetretene Virus-Mutation testen. Diese Überprüfung macht sich inzwischen deutlich bemerkbar.

Die im vergangenen Herbst in England festgestellte neue Mutation des Coronavirus hat sich mittlerweile auch in Solingen ausgebreitet. Zu diesem Ergebnis kommt die Stadt, die vor einigen Wochen dazu übergegangen ist, positive Corona-Tests in einem Labor in Köln zusätzlich auf die Mutation pürfen zu lassen.

So meldete das Rathaus am Montag, dass von den zurzeit ausgewerteten 103 Tests insgesamt 15 auf die Mutation hinweisen. „Es handelt sich dabei in Gänze um die britische Mutation“, sagte eine Stadtsprecherin auf Anfrage. Gleichzeitig betonte die Sprecherin, dass noch nicht für alle eingeschickten Tests ein Ergebnis vorliege. „Das Ergebnis weiterer 20 Befunde steht noch aus“, hieß es dazu jetzt aus der Solinger Stadtverwaltung.

Die sogenannte britische Mutation gilt Experten zufolge als ansteckender, als dies bei der bislang aufgetretenen Virus-Variante der Fall ist. In der Vergangenheit wurden die positiven Corona-Tests in Deutschland nicht auf mögliche Mutationen untersucht. Darum war die Stadt Solingen schließlich selbst in die Offensive gegangen und hatte die genauere Untersuchung veranlasst. Inzwischen gibt es Bestrebungen zu einer engeren Zusammenarbeit mit der Berliner Charité sowie der Uniklinik Köln.

Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie in Solingen bisher 5645 bestätigte Fälle gemeldet. Aktuell sind 202 Personen nachgewiesen infiziert, 26 Patienten liegen im Krankenhaus. 125 mit dem Virus infizierte Menschen sind bisher verstorben. In den vergangenen sieben Tagen sind 141 Corona-Neuinfektionen festgestellt worden. Damit entfallen 88,5 neue Fälle auf 100.000 Einwohner.

(or)